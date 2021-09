Marcelo Queiroz secretário de Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - divulgação

Publicado 25/09/2021 05:40

A retomada social e econômica do Estado do Rio de Janeiro vem sendo construída ao longo do governo Claudio Castro de forma muito clara. O lançamento do PactoRJ, maior pacote de investimentos já realizados no nosso estado, por exemplo, comprova que o trabalho segue na direção certa, impulsionando a Economia e gerando emprego e renda para a população.



O interior do Estado do Rio de Janeiro tem sido tratado com olhar especial pela gestão e os resultados, sob o ponto de vista do setor agropecuário são visíveis: o setor, por exemplo, foi o único que não apresentou déficit de empregos mesmo na pandemia.



É neste cenário de crescimento que a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento lança o programa Estradas AGRORJ, uma das vertentes do PactoRJ. Fruto de uma mudança no modelo administrativo, a realização de Pregão Eletrônico para Registro de Preço de máquinas e equipamentos, para atender especificamente as áreas rurais e suas estradas vicinais, deu mais transparência, eficiência, celeridade, reduziu o número de licitações, e, mais ainda, evitará a realização de contratações emergenciais em casos de calamidade pública.



Assim, o programa Estradas AGRORJ inicia um novo momento e prevê a recuperação e a manutenção em mais de dez mil quilômetros de estradas vicinais que escoam a produção rural nas Regiões Serrana, Centro-Sul, Norte e Noroeste Fluminense e também chegará, em breve, as demais regiões.



Recuperar e manter as estradas vicinais não é somente essencial para a Economia, mas também para o bem estar da população, especialmente das áreas rurais. As intervenções vão melhorar a trafegabilidade e ajudar a reduzir os custos finais dos produtos.

Marcelo Queiroz é secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento