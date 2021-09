Opinião 22 setembro - Arte Paulo Márcio

Publicado 22/09/2021

Fundamental para o desenvolvimento do país, para o incremento das expectativas individuais de projeção social e para a difusão dos saberes, a Educação é o motor que faz com que o Senac RJ difunda sua missão há 75 anos. Investimos fortemente nesta premissa de transformar vidas através do conhecimento, educando para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.



Ao longo de mais de sete décadas pudemos testemunhar o impacto que a Educação Profissionalizante tem na vida dos indivíduos. Da inserção no mercado de trabalho à centelha que inspira o empreendedorismo, pudemos ver o papel transformador do conhecimento técnico em suas vidas. Nossos cursos técnicos, carro-chefe da instituição, formaram mais de oito mil alunos nos anos de 2019 e 2020. Em face da pandemia, desenvolvemos metodologia própria para dar continuidade às aulas, garantindo aos nossos alunos o seguimento de sua formação profissional em um período tão avassalador.



Em todo o Estado do Rio de Janeiro, conhecemos histórias de jovens que conseguiram trilhar carreira em ambientes corporativos, técnicos que atuam no varejo e em escritórios, em empresas de contabilidade, informática e logística, profissionais autônomos nas áreas de estética, design de interiores e turismo, e milhares de técnicos de enfermagem, que ganharam grande destaque no enfrentamento à pandemia, carregam consigo o DNA do Senac RJ do aprender fazendo.



Nossos números corroboram essa afirmação, com a taxa de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos da instituição de 62%, garantindo o retorno do investimento feito no seu próprio desenvolvimento, pessoal e profissional. Nossa instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



O profissional de Nível Técnico, cujo dia é celebrado em 23 de setembro, traz consigo a vantagem competitiva da formação aprofundada e embasada, o conhecimento técnico da causa, que o coloca à frente na corrida por uma oportunidade no mercado e também o prepara para seguir este caminho com a próprias pernas, dando ferramentas para aqueles que querem ser os donos de seus próprios negócios, da gestão à divulgação, passando pela organização e controle.

Na sala de aula, ambientes agregadores que não deixam de expressar à vera o caráter desafiador da vida real, formamos profissionais plenamente aptos para o mundo do trabalho. No Senac RJ, privilegiamos esse tipo de conhecimento, seja nos cursos de longo, médio ou curto prazo, sem espaço para o excesso de teorias e focado na experiência real, conferindo aos estudantes espaço para troca de saberes com os professores e instrutores, profissionais atuantes e antenados às tendências do mercado, pois sabemos que é na prática que se aprende de verdade e que a educação é a chave para um futuro melhor.

Sérgio Arthur Ribeiro da Silva é diretor regional do Senac RJ