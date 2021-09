OPINA20SET - ARTE KIKO

Publicado 20/09/2021 03:00

O presidente Bolsonaro tem dedicado sua agenda a temas políticos e a polêmicas, o que parece só tem lhe desgastado como governante e como candidato. Poderia dar mais atenção à pauta que o elegeu e pauta um rush de iniciativas, acompanhadas de diálogo com os demais poderes, visando impulsionar a Economia e dar uma melhorada em sua popularidade, visivelmente abalada apesar de sua forte, mas insuficiente, base de apoio. Para vencer, tem de manter os 57 milhões de votos e a percepção é que, a essa altura, já perdeu a

metade.



Nas próximas semanas, vai ter relatório da CPI, decisões do STF e votações no Legislativo que não devem ser de seu agrado. Seria mais sábio reagir com propostas e atos concretos pelo emprego, o progresso, o investimento, e não com os palavrões tão de seu agrado.



Como o governo não tem recursos, está limitado, inclusive, pela impossibilidade real de aumentar a receita, deveria criar pacotes para desburocratizar a atividade empresarial, no comércio exterior, no acelerar das ZPEs, já com legislação aprovada, e liberar operações com outras moedas. Poderia propor que a União não tivesse a obrigação de recorrer em causas que envolvessem menos de 150 mínimos e cancelar as que estão abaixo de R$ 15 mil de imediato. E desobstruir o Judiciário. São medidas que se supõe independentemente do aval de outro poder.



Por outro lado, acelerar enquanto é tempo a venda das carteiras de ações do BNDES, da Petrobras e outras. Abrir logo os portos, cujos resultados da maior presença de operadores privados têm se revelado positiva. O Brasil tem pressa e ele também. Não há militância fanatizada que ganhe eleição com desemprego, inflação e confusão.



No campo do Legislativo, seria de bom tom colocar na pauta de seus aliados a votação da segunda instância, sobre a qual estranhamente silenciou. Andou criticando o STF, mas não sobre esta decisão que chocou a sociedade. Também poderia mostrar aos aliados evangélicos que restabelecer o jogo, bingos e máquinas seria um ato cristão pela simples geração de cerca de 200 mil empregos diretos no curtíssimo prazo. Aliás a

Câmara já deu um passo e ele poderia apoiar e não ficar a reboque.



Conversar com empresários, lideranças novas como o presidente da Associação Comercial do Rio, José António Nascimento Brito, retomar o diálogo com o liberal Salim Mattar, abandonar a conversa com o peleguismo patronal, desmoralizado e aproveitador. Em audiências e não jantares onde gosta de contar anedotas.



Na área da pandemia, agora com vacinação garantida, abrir para o setor privado, que pode ajudar a acelerar a terceira dose para aqueles que queiram e possam pagar. É garantir a igualdade e não discriminar quem pode pagar, gerando empregos e impostos. O mesmo modelo da influenza e com supervisão da Anvisa, é claro.



Suspender seus interlocutores do cercadinho por algum tempo, substituindo-os por valores sólidos da sociedade seria vencer a crise, recuperar credibilidade, fazendo o bem. E quem for contra esta pauta responderá perante a Nação. Acorda, presidente! O relógio marca…

Aristóteles Drummond é jornalista