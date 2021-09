Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos - Divulgação

Secretário de Infraestrutura e Obras, Max LemosDivulgação

Publicado 16/09/2021 06:00





Allan Borges é subsecretário de Habitação da SEINFRA.RJ Rafael Campos

Muito mais que um mero abrigo — teto, a casa deve exercer o sentido de lar para toda e qualquer família. Um Programa de Habitação de Interesse Social tem de entender que a convivência forçada pelas construções adensadas, como casas geminadas e prédios colados uns nos outros, precisa dar espaço para novas possibilidades de arquitetura como elemento de organização e dinamização social.

Os agenciamentos familiares, predicados das relações populares, podem construir redes de compadrio, de ações produtivas ou arrimos de sobrevivência, sem que haja a coação imposta pelas construções de baixa qualidade motivadas pela produção padrão de unidades habitacionais de escala industrial.

O Estado do Rio de Janeiro ao longo de sua trajetória devotou atenção à habitação popular, seja por iniciativa direta ou por ação ancorada em programas federais. No entanto, é necessário reconhecermos, que nenhum governo fluminense até os dias de hoje entabulou uma formulação que contemplasse as dimensões do pertencimento e da conexão entre o morador, comunidade e a rede de serviços públicos e privados.

Os programas de habitação em nível estadual e federal, ao longo da história, se dedicaram à construção de unidades habitacionais — não numa abordagem de desenvolvimento comunitário e pessoal dos moradores. Negligenciaram a dimensão estética e arquitetônica, que incide diretamente na sensação de lar.



Foi assumindo a ética da proteção e do cuidado que em meados de junho de 2021, ao chegarmos à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, criamos por determinação do governador Cláudio Castro o Programa “Casa da Gente”. Esse programa representa a disposição para inovar no campo da habitação de interesse social a fim de enfrentar francamente o déficit habitacional acumulado.

O nome já diz tudo: um lugar - uma morada - uma acolhida - um sentido de prioridade e pertencimento. O lugar certo para morar é aquele que sua família chama de lar. Isso faz toda a diferença. O Programa Casa da Gente vai oferecer condições dignas de moradia. A construção dos condomínios driblará o fenômeno do reassentamento e deslocamento motivado por gentrificacao, onde se afasta a população mais vulnerável dos centros urbanos valorizados.

Suas características técnicas são a integração à paisagem geográfica, à sustentabilidade e ao uso consciente para ocupação do solo. Além disso, o programa pretende enfrentar e zerar o passivo de obras inacabadas, as violações historicamente praticadas com as vítimas da tragédia da Região Serrana (2011) e com os beneficiários do aluguel social, que esperam há uma década que seu direito de habitar seja respeitado.

Não se engane. Qualquer justificativa para o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro é traiçoeira e por vezes assume uma falsa narrativa. As famílias, que aguardam há dez anos suas casas, convivem com ambivalências instáveis. As ameaças e o medo são recorrentes. As negociações e o choque estão permanentemente presentes. O riso, o estresse e a ansiedade são companheiros de jornada. Bons e maus momentos alternam-se insensatamente. Precisamos cuidar de quem passa uma vida a esperar por um lar, pois o dia a dia de quem não tem uma casa é penoso. É preciso muita resiliência para enfrentar essa realidade.



Na verdade, o caminho que estamos trilhando é único: entregar de uma vez por todas um direito universal: a moradia. Por esse motivo o Programa Cada da Gente traçou, para cinco anos, a meta de entregar 50 mil unidades habitacionais, gerando 57 mil postos de trabalho com o investimento de R$ 6,5 bilhões, aquecendo a Economia do estado. Experimentação, acesso e ressignificação serão as palavras de ordem combinadas com o ato de aproveitar o dever de entregarmos uma casa digna.

Max Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras e Allan Borges é subsecretário estadual de Habitação