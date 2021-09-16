Secretário de Infraestrutura e Obras, Max LemosDivulgação
Max Lemos e Allan Borges: Para além de uma casa
O caminho que estamos trilhando é único: entregar de uma vez por todas um direito universal: a moradia. Por esse motivo o Programa Casa da Gente traçou, para cinco anos, a meta de entregar 50 mil unidades habitacionais, gerando 57 mil postos de trabalho com o investimento de R$ 6,5 bilhões, aquecendo a Economia do estado
Max Lemos e Allan Borges: Para além de uma casa
O caminho que estamos trilhando é único: entregar de uma vez por todas um direito universal: a moradia. Por esse motivo o Programa Casa da Gente traçou, para cinco anos, a meta de entregar 50 mil unidades habitacionais, gerando 57 mil postos de trabalho com o investimento de R$ 6,5 bilhões, aquecendo a Economia do estado
Marcos Espínola: Quando a fome vira crime
os casos de furtos famélicos, aqueles quando o réu furta para poder comer, estão chegando cada vez mais ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), porém de forma desnecessária, pois há um entendimento do STF de que casos como esses devem ser arquivados, seguindo o princípio da insignificância
Átila A.Nunes: Reconversão é proteção
Para proteger de fato esses bens, não basta apenas o tombamento, a ação burocrática que visa manter as características originais. É preciso garantir sua permanência, seu uso, do contrário a preservação não passa de um papel guardado numa gaveta, enquanto vemos bens históricos com grande potencial de uso literalmente caírem aos pedaços
Luanda de Moraes: Zona Oeste merece uma Universidade Consolidada, Pública, Gratuita, de Qualidade e Socialmente Referenciada
A Uezo jamais será extinta, a Uezo se tornará definitivamente a Universidade Estadual da Zona Oeste, porque a Zona Oeste e o estado do Rio de Janeiro merecem!
William Douglas e Vítor Pimentel Pereira: Tudo que seu 'mestre' mandar, faremos todos?
Considerações sobre violações à liberdade religiosa no Cristo Redentor
Pedro Estevam Serrano: Intervenção militar constitucional não existe
Por mais esdrúxulo que possa parecer, há juristas empenhados em fazer uma interpretação "terraplanista" do Artigo 142 da Constituição Federal, que delimita o papel das Forças Armadas
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