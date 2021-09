Nicola Miccione - secretário estadual da Casa Civil - Divulgação

Publicado 17/09/2021 06:00

José Luís Cardoso Zamith é secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Na história do Rio de Janeiro, nunca houve uma janela de oportunidades, calcada no tamanho dos recursos disponíveis, para investimentos em três anos. O PactoRJ é o maior pacote já proposto por um governo para impulsionar a Economia durante este período de tempo. Serão R$ 17 bilhões aplicados em mais de 50 projetos nos 92 municípios do estado. Com as intervenções, a estimativa é gerar 150 mil novos postos de trabalho.



Ao olhar despercebido, esse parece ser apenas mais um programa proposto por mais um governante. Mas é muito mais, porque o PactoRJ já nasceu de forma diferente, com a garantia financeira de que as ações serão realizadas, e com um gerenciamento totalmente transparente. Com o lançamento do portal rjtransparente.rj.gov.br, a população, imprensa e órgãos fiscalizadores poderão acessar as etapas de cada projeto, o valor empenhado e a data de conclusão prevista. Semanalmente, os cronogramas serão checados e atualizados.

Essa mudança nos mecanismos de gestão, além de ser inovadora, torna-se política de Estado, em linha com as boas práticas da administração pública pelo mundo, consolidando-se para as próximas gestões estaduais. A ideia nasceu no início do ano, com a vontade política de nosso governador em compreender a melhor aplicação dos recursos da concessão de saneamento que o governo viria a realizar. Independentemente de quaisquer medidas gerenciais, sem liderança e predisposição para a mudança de cultura, não haveria como evoluir.



A partir de então, foi iniciado um planejamento de investimentos. As equipes trabalharam na elaboração de matrizes de risco, levantamento de custos e padronização da base para criação de um modelo de gestão que aproximasse governo e população.

O trabalho foi iniciado pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, com a formação de uma rede compartilhada de informações, proporcionando integração com os responsáveis por cada projeto.



Ao final, foi feita a validação técnica, projeto a projeto, pela Secretaria Estadual da Casa Civil - que é a responsável pela coordenação de todo o programa PactoRJ - estabelecendo compromissos e definindo as entregas durante a execução do programa.

Para a efetiva implementação, e garantia que todas as ações saiam do papel, o Orçamento previsto para o próximo ano será enviado à Assembleia Legislativa com a inclusão de todos os projetos, de forma que o Executivo e Legislativo caminhem juntos na execução e monitoramento dos investimentos públicos.

Do ponto de vista de governança de projetos, esse é um marco histórico para administração brasileira. Tomada de decisões baseada em dados, transparência pública no monitoramento e acompanhamento de ações e recursos aplicados ficarão como legado. Retomada da capacidade de investimento em projetos estruturantes e aumento de emprego e renda, com recursos distribuídos por todo estado, serão os benefícios conquistados com essa mudança de cultura na gestão governamental. A história mostrará.

Nicola Miccione é secretário de estadual da Casa Civil.

José Luís Cardoso Zamith é secretário de estadual de Planejamento e Gestão