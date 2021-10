André Vila Verde - AgeRio - Divulgação

Publicado 16/10/2021 05:50

Uma parceria inédita da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) com as prefeituras fluminenses alcançou um importante marco em outubro: a assinatura do 30º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado firmado em 2021. Tal sinergia com as cidades do interior significa um olhar diferenciado de uma instituição pública estadual para os microempreendedores locais, os mais afetados pela pandemia.

As medidas restritivas e necessárias para conter a propagação do coronavírus salvaram vidas, mas trouxeram sequelas financeiras para milhares de famílias de microempreendedores fluminenses. Por meio da parceria com as prefeituras, a AgeRio tem ampliado a sua atuação em todas as regiões do estado e faz com que os recursos cheguem a quem de fato necessita para não fechar os seus negócios.

A Economia local não pode parar, são os negócios do Interior do Rio que movem a Economia do estado. Isso é uma preocupação diária do governador Cláudio Castro e a AgeRio tem obtido importantes avanços. O momento é de apoio, atendimento personalizado, orientação do uso do crédito de forma sustentável e oferta de taxas de juros e prazos atrativos para o microempreendedor gerar emprego e renda.



A linha de microcrédito da AgeRio tem alcançado resultados expressivos em 2021. De janeiro a setembro deste ano foram efetuadas 6.359 operações, totalizando R$ 28,9 milhões. No mesmo período de 2020 foram 598 liberações que representaram R$ 3,2 milhões. Portanto, houve um aumento de 963% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Os setores de alimentos, comércio e de beleza e cosméticos representam mais de 1/3 dos segmentos apoiados pela linha de microcrédito. Estamos falando de fomento a negócios que usaram de toda a criatividade para não sucumbir à crise financeira nos últimos meses.



E por citar a crise, a AgeRio tem atuado de forma incansável para apoiar o empreendedor fluminense. De abril de 2020 até setembro de 2021, a agência concedeu cerca de R$ 265 milhões em créditos por meio de 11.800 operações. O trabalho do nosso time foi incansável diante das adversidades e dos desafios impostos. Foram longos meses em que a nossa sede ficou praticamente fechada para proteger os nossos funcionários e seus familiares e nem mesmo a distância física foi capaz de reduzir a qualidade de nossos serviços. Pelo contrário, temos quebrado recordes desde então.



A AgeRio reverteu, ainda no primeiro semestre deste ano, o cenário projetado de prejuízo para 2021, e em agosto foi superado o volume de crédito de todo o ano de 2020. Em setembro, a agência obteve o selo de instituição participante do “Programa Nacional de Prevenção à Corrupção”, criado pela Controladoria-Geral da União (CGU) para a promoção da ética e da integridade no Setor Público. A medida é crucial para uma instituição pública financeira de fomento que é diferente de um banco comercial e tem o seu foco no desenvolvimento econômico, social e sustentável.



Esse mês completa um ano desde que o governador Cláudio Castro me deu a honra de ser presidente da AgeRio, o primeiro funcionário de carreira a ocupar o cargo na história da agência, assim como a diretoria. Apresentar esses resultados em tão pouco tempo, já que tomamos posse no fim de 2020, faz de 2022 um ano ainda mais desafiador. E por meio de parcerias com as prefeituras, do fomento aos negócios fluminenses e do engajamento do time do fomento, nossa meta é elevar o patamar da AgeRio para outro nível no próximo ano e ampliar o nosso papel em prol do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.

André Vila Verde é presidente da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio)