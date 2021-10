Gledson Vinicius presidente fundação planetário opinião - divulgação

Publicado 21/10/2021 05:50

Em contraposição a insidiosa “falta de consideração” do Ministério da Economia para com os recursos do orçamento da Ciência e Tecnologia, retirando R$ 600 milhões da pasta gerida pelo ministro Marcos Pontes, o Planetário do Rio se prepara para dar boas notícias à comunidade científica e aos cariocas. Esse ano comemoraremos seu aniversário de 50+1 anos: uma comemoração dupla para quem não pôde comemorar seu cinquentenário como merecia.

Serão mais de 40 atividades ligadas às Ciências gerais, a Astronomia e a Cultura nos três dias de evento programados para o mês de novembro de 2021. Um aniversário construído a muitas mãos: são mais de 13 secretarias municipais, setores da sociedade civil e da academia participando dessa comemoração.



Entre as atividades do cinquentenário do Planetário do Rio previstas para os dias 19, 20 e 21 de novembro, destaca-se a comenda criada para homenagear aqueles que ajudaram na difusão científica durante o ano. Além dessa distinção honrosa, os astrônomos do Planetário presentearão os destaques das Ciências no universo de professores da rede municipal de ensino, enquanto os responsáveis pela atual gestão apresentarão o plano estratégico para os próximos quatro anos e lançarão a pedra fundamental do endowment - fundo patrimonial de longo prazo que propõe direcionar seus rendimentos para projetos desse equipamento que nasceu para difundir ciência e cultura.

Painéis, debates, contação de histórias, feira de livros, food park, o retorno da observação do céu e um baile charme são algumas das ações que farão dos 50+1 do Planetário uma data inesquecível. O evento será um marco para apresentar ao público a proposta de futuro dessa gestão - que propõe uma jornada de valorização da ciência e da divulgação científica por meio de uma experiência encantadora batizada de Experiência Planeta.Rio.

Iniciativa inspirada no conceito de Experiência Disney e por ter o DNA da cidade no próprio nome. Isso só será possível graças a uma gestão municipal que acredita na ciência e topou investir. A proposta de orçamento para 2022 amplia em mais de 30% os recursos da fundação.



Diante disso, o que a fundação inaugurada em 1970 propõe com a celebração de seu aniversário é ajudar na construção de um ambiente de união e convergência, enviando uma mensagem clara para os outros atores políticos do país. Lembrando que o protagonismo da Ciência é fundamental para uma sociedade competitiva, saudável e evoluída. É preciso ter muita consideração pela Ciência. O Rio tem.

Gledson Vinícius é presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro