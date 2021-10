Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ - Divulgação

Adolfo Konder, presidente do Detran.RJDivulgação

Publicado 27/10/2021 06:00

O lançamento da carteira de identidade digital, na semana passada, e a criação do Posto Digital, em setembro, são dois marcos importantes de meu primeiro ano na Presidência do Detran.RJ. A modernização do departamento, para melhorar o atendimento aos usuários de nossos serviços, é uma das principais metas que recebi do governador Cláudio Castro ao assumir o cargo, em outubro de 2020.

O processo de transformação digital do Detran foi acelerado durante a pandemia. Com mais serviços disponíveis na internet, reduzimos a necessidade de os usuários comparecerem pessoalmente aos postos de atendimento. No Posto Digital, os usuários agora podem se conectar ao site do Detran, com login e senha, para obter documentos e fazer serviços. Um dos documentos disponíveis é a Autorização para Transferência da Propriedade de Veículos (ATPV-e), que facilita o processo de compra e venda de automóveis.

Muitos ainda lembram a dificuldade que os donos de veículos tinham de enfrentar, ano após ano, para fazer as vistorias obrigatórias nos postos antes de conseguir o licenciamento. Hoje, o documento de licenciamento anual já é digital, assim como a carteira nacional de habilitação, que também está disponível no celular.

Com nova a Identidade Digital RJ, que já pode ser baixada nas lojas de aplicativos, as pessoas agora têm a facilidade de apresentar o RG no telefone celular, com o mesmo valor jurídico do documento impresso e com validade em todo o território nacional. Mais informações podem ser encontradas no site do Detran (www.detran.rj.gov.br).

Ao mesmo tempo, estamos melhorando nossa capacidade de atendimento presencial. Em meu primeiro ano de gestão, inauguramos novos postos, com destaque para a primeira unidade do país exclusiva para pessoas com deficiência e idosos. Além disso, implantamos o atendimento noturno, retomamos as vistorias e perícias médicas itinerantes, para atender melhor o interior do Estado do Rio, e fizemos 45 mutirões aos sábados, dando vez a quem não pode sair do trabalho durante a semana.

Cumprindo a missão dada pelo governador Cláudio Castro, estamos vencendo o desafio de atender melhor o usuário de nossos serviços, o que significa atender de forma mais moderna e digital também.

Adolfo Konder é presidente do Detran.RJ