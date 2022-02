André Vila Verde, presidente da AgeRio. - L ALVARENGA/Divulgação

Publicado 15/02/2022 06:00

Comemorar 20 anos de existência é para poucos, exige a presença de muitos talentos em nosso time e, principalmente, resiliência. Em 2022, a Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) chega ao seu 20º aniversário e, ao longo da nossa história, passamos por crises econômicas, crises políticas, conquistamos cada vez mais clientes e muito aprendizado.

Hoje somos reconhecidos como uma empresa de extrema importância para o desenvolvimento econômico fluminense e temos a convicção de que estamos fazendo a diferença no Estado do Rio de Janeiro. Mudamos nossa forma de atuação, abrimos diálogo com todos os segmentos e temos orgulho de estarmos cada vez mais próximos do nosso maior patrimônio, o nosso cliente, o empresário e empreendedor fluminense.

Os aprendizados nos trouxeram a certeza de que precisávamos de um novo posicionamento institucional, estar mais próximos do empreendedor, apresentar soluções mais customizadas, que realmente impactassem suas empresas e que impulsionassem todo o ecossistema de negócios do estado. Queremos manter nossos clientes através de ações de relacionamento para que consigamos participar e acompanhar toda a evolução que a parceria da empresa com a AgeRio traz, não só de benefício para a própria empresa, mas também para a região onde está instalada.

O resultado operacional de 2021 é reflexo do início de todas as mudanças que implementamos ao longo do ano passado, como melhorias em tecnologia e inovação, reforço da parceria com nossos clientes e colaboradores, lançamento de novos produtos, além de estarmos levando crédito para todas as regiões do estado. Também focamos em reforçar nossas estruturas comerciais para trazer maior agilidade nas operações.

Em 2021, a AgeRio alcançou a marca de 24.393 clientes e R$ 413,48 milhões em financiamentos. Os resultados do ano passado superaram a soma de toda a história de AgeRio entre 2002 e 2020, portanto precisamos realmente comemorar o ano em que tivemos o maior lucro líquido da história da agência, mas

A AgeRio está muito atenta e tem consciência do seu papel como agente de destaque na política de desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Entendemos que a crise sanitária e os riscos inerentes a ela acenderam ainda mais o sinal de alerta para a relevância da atuação da agência no pós-pandemia.

Conseguimos, com os resultados do Programa SuperaRJ, atenuar a queda da atividade econômica e a consequente queda na arrecadação de impostos e a redução dos postos de trabalho em nosso estado. Iniciamos 2022 com um grande desafio, o Programa Cidade Integrada, lançado em janeiro pelo governador Claudio Castro.

A pandemia tornou o empresário mais resiliente e a recuperação da Economia pode fazer com que eles direcionem seu investimento para soluções que resultem na redução de riscos socioambientais e melhoria do bem-estar e igualdade social. A AgeRio estará junto dessas empresas, pois quem ganhará é o Estado do Rio de Janeiro.

André Vila Verde é presidente da AgeRio