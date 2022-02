Luzia Lacerda - Divulgação

Publicado 15/02/2022 05:00

Primeiramente vamos ao que é Carnaval: é um festival do Cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos ocorrem tipicamente durante fevereiro ou início de março, durante o período historicamente conhecido como Tempo da Septuagésima (ou pré-quaresma). O Carnaval normalmente envolve uma festa pública nas ruas e desfile de escolas de samba e blocos. Atraí turistas do mundo todo, não só para os desfiles no Sambódromo, mas também os blocos de rua.



Então já sabemos como surgiu e o que é o Carnaval. Mas como funciona o calendário carnavalesco e qual a relação com o calendário religioso. Então vamos lá desvendar essas dúvidas. Em primeiro lugar é o Carnaval que é calculado pelo calendário religioso. Não ao contrário.

A data da Páscoa Cristã é uma data móvel, ela não acontece todos os anos na mesma data e muitas vezes nem no mesmo mês dependendo do calendário. Como se determina a data da Páscoa?

A centralidade dos Cristãos está no Domingo de Páscoa quando eles acreditam que Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado na sexta-feira, que passou a se chamar Sexta-Feira Santa e ressuscitou no Domingo de Páscoa. Que para a Fé Católica é o domingo mais importante do ano.



O Domingo de Páscoa se determina com o início da primavera no hemisfério norte ou outono no hemisfério sul. Então, aqui no Brasil será no domingo seguinte ao início do outono, o primeiro domingo que terá a lua cheia.



No Domingo de Páscoa a lua será sempre cheia. A Páscoa acontece 40 dias após a quaresma, quando os cristãos se preparam para o grande dia que será a Páscoa. O número 40 é um número significativo, Jesus ficou 40 dias em oração no deserto a quaresma tem 40 dias, os judeus vagaram 40 anos no deserto, celebração de N. S. de Apresentação é 40 dias após o Natal, que é a purificação da mulher judia quando tem um filho homem.

Como a Páscoa é móvel a Quaresma é móvel também. E quando se inicia a Quaresma? Na Quarta-Feira de Cinzas, 40 dias antes da Páscoa. Então Quarta-Feira de Cinzas é uma data móvel em função da Páscoa.

O Carnaval conta a terça-feira antes da Quarta-Feira de Cinzas. Como a Páscoa é móvel e a Quarta-Feira de Cinzas é móvel o Carnaval, também.



Porque ela se guia pelo início da Quaresma na terça-feira, antes da Quarta-Feira de Cinzas, quando era o último dia que o cristão podia comer carne. Daí, vem o nome Carnaval, a festa da carne. Então, independentemente de ter Carnaval, desfiles ou ser feriado ou não na terça-feira as datas religiosas irão acontecer.



Porque é o Carnaval que tem seus dias determinados a partir do calendário cristão. E o calendário cristão é contado a partir da Quaresma. Então nesse ano de 2022 não teremos Carnaval. Mas teremos Quarta-Feira de Cinzas, quaresma, Sexta-Feira Santa e principalmente a Páscoa.



Outra situação atípica. Os desfiles das Escolas de Samba esse ano no Rio de Janeiro coincide com a data de São Jorge. Porém, segundo a Arquidiocese as datas litúrgicas serão preservadas. Então teremos Alvorada e os festejos de São Jorge.

Luzia Lacerda é jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião