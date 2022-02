Diogo Borba é subprefeito da Zona Oeste - Divulgação

Diogo Borba é subprefeito da Zona Oeste Divulgação

Publicado 17/02/2022 05:00

Há três meses, quando assumi a Subprefeitura da Zona Oeste, confesso que ao receber felicitações, me incomodava o fato de elas virem acompanhadas de um certo pesar por eu gerir uma área da cidade com muitos desafios a serem superados. Fiquei indignado e pensei: não é possível que a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que concentra 48% do território do município, só tenha problema. Não é possível que as pessoas só tenham essa imagem de lá. Eu conheço o lugar e sei que não é assim.

Diante disso, estabeleci prioridades e metas para a Zona Oeste: quero e vou fazer com que cariocas e turistas conheçam verdadeiramente a nossa região. Temos tantas belezas naturais, polos gastronômicos, museus, patrimônios histórico culturais, equipamentos municipais em pleno funcionamento, enfim, há muita vida, diversão e boa receptividade.



Parte da maior floresta urbana do mundo, o Parque Estadual da Pedra Branca, com cachoeiras maravilhosas, é aqui. O Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, com remanescentes florestais da Mata Atlântica, também. Há patrimônios da época do Império, como o Palacete Princesa Isabel, Ponte dos Jesuítas, antiga sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz, além do Hangar do Zeppelin, na Base Aérea de Santa Cruz. Tem ainda o Sítio Roberto Burle Marx, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, mangues, a famosa Pedra do Telégrafo e até praias selvagens preservadas ambientalmente.



Mas sei dos problemas enfrentados todos os dias pela população e já traçamos as prioridades para 2022 com foco na resolução dos mais urgentes. Um deles é o Jardim Maravilha. As obras de infraestrutura para a localidade estão com o processo de licitação em andamento. Outros 40 subbairros da Zona Oeste também receberão obras de infraestrutura com o Bairro Maravilha. As ruas do Distrito Industrial, área de grande importância para a Economia da região e da cidade, já estão com intervenções de recuperação.

O combate às construções irregulares continuará constante, assim como os serviços de manutenção, limpeza, prevenção de enchentes, entre outros. As praças dos bairros vão passar por reformas e mais duas áreas de lazer serão criadas no modelo do Parque Madureira.



A Zona Oeste é a parte do Rio que mais tem a crescer economicamente, com geração de empregos e receita para a cidade. Não é a toa que é a área que mais vai receber investimento em obras de infraestrutura na atual gestão. É um pedido do prefeito Eduardo Paes ter sempre o olhar de síndico na região, em questões simples ou complexas. É escutar o morador, entender e executar. Simples assim.



Cuidar de uma região com 23 bairros, necessitando de atenção 24 horas por dia, é mais do que desafiador. Quero mudar o pré-conceito que as pessoas têm em relação à nossa Zona Oeste. Não quero “tapar o sol com a peneira”, até porque temos vários problemas. Mas isso não justifica estigmatizar nossa região.



Zona Oeste é lugar de belezas naturais, de cultura, de patrimônios, de prosperidade, de gente boa e feliz. E é assim, se depender de mim, que ela deverá e será conhecida pelos cariocas e por todo o Brasil.

