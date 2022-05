O senador Paulo Paim (PT-RS) não pouca críticas aos chamados "defensores da austeridade fiscal" que não deixam as propostas avançarem - Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) não pouca críticas aos chamados "defensores da austeridade fiscal" que não deixam as propostas avançaremGeraldo Magela/Agência Senado

P Paulo Paim Senador (PT/RS)

Publicado 05/05/2022 00:00

É estarrecedor saber que mais da metade da população brasileira vive na miséria e na pobreza. Pesquisa “Tendências Consultoria” indica 50,7%. São mais de 100 milhões de pessoas. Desde 2016, esse cenário só vem aumentando.



Outra pesquisa, agora da Oxfam Brasil, aponta 20 milhões de pessoas convivendo com o fantasma da fome todos os dias. Não há nada mais triste do que uma criança ou um jovem chorar porque está com a barriga vazia.



Essa dor fere a todos. A mãe que suplica aos céus um prato de comida para o filho e o pai que se sente humilhado e incapaz por não conseguir ajudá-lo. São gritos calados que ecoam em todo o país, atingindo a nossa alma.



Por que então, se somos atingidos, deixamos a situação avançar dessa forma tão cruel? Os governos têm a outorga para mudar todo esse cenário de humilhação humana e, mesmo assim, não o fazem.



O "Balanço do Orçamento 2019/2021", estudo realizado pelo INESC (Instituto de Estudos Socioeconômicos), revela total desmonte das políticas sociais do país. Os dados são alarmantes e inaceitáveis e retratam o desprezo dos governantes para com os brasileiros.



Sublinhamos que os recursos para enfrentar a pandemia em 2021 caíram 79% em relação a 2020. A saúde como um todo perdeu cerca de R$ 10 bilhões. A assistência para crianças e adolescentes perdeu R$ 149 milhões.



Os recursos para ações de interesse das mulheres caíram 46%. Outras áreas também foram atingidas, como a promoção da igualdade racial e o sistema socioeducativo. Não é isso que queremos para o Brasil.



Precisamos olhar atentamente para as pessoas por meio de Políticas Públicas eficientes e duradouras, que façam a diferença na vida cotidiana e no desenvolvimento humano. O passado nos ensina que o caminho a percorrer é sempre o da esperança.



Em outrora recente, saímos do mapa da fome, navegamos no pleno emprego, dávamos condições para o setor produtivo se expandir. Criamos, depois de anos de luta, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo (Inflação + PIB), hoje extinta.



Negros e indígenas adentraram no sagrado coração das universidades com a política de cotas. Pobres alcançaram a tão aguardada casa própria, com o Minha Casa Minha Vida. Tudo isso foi sonho sonhado e realizado.



Temos uma inflação das mais altas que está consumindo o salário do trabalhador. A perda de renda é gigantesca. Há menos dinheiro no bolso, há boletos a serem pagos, os carrinhos de supermercados estão cada vez mais vazios.



A atual política econômica avança de forma destrutiva sobre o bem-estar da população. E isso, por obvio, se concretiza no aumento da fome, da miséria, da pobreza. São 20 milhões de desempregados, desalentados e com força de trabalho subutilizada.



Graciliano Ramos, em “Vidas Secas”, já alertava para a necessidade da sociedade brasileira caminhar para a humanização, para a verdade e para o alargamento dos horizontes de solidariedade e de fraternidade. É hora de virar o jogo.

Paulo Paim é senador (PT/RS)