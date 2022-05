O deputado Júlio Lopes - Divulgação / Câmara dos Deputados

Publicado 03/05/2022 05:00

Com o preço dos combustíveis aumentando quase que mensalmente, fica cada vês mais difícil para motoristas, principalmente os profissionais do volante como taxistas e de aplicativos, planejarem e controlarem seus gastos diários. Para tentar colaborar com essa categoria, acredito que a melhor alternativa seria a implantação por parte do governo federal de um Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Instantâneo de Revenda de Combustíveis aos Consumidores.

A medida daria à população em geral, a possibilidade de poder consultar seja pelo celular, laptop ou computador, a relação de postos de combustíveis de todo o país, principalmente do estado em que moram, a relação dos postos que estejam oferecendo os preços mais baratos para que possam abastecer seus veículos.



Para agilizar esse processo, solicitamos ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ao diretor geral da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Rodolfo Henrique, para que a agência realize diariamente o monitoramento e disponibilize online, a relação dos postos com os preços mais em conta.

O "Posto Online" dará maior transparência e comodidade aos consumidores na hora na hora do abastecimento, já que terão acesso imediato ao preço efetivamente praticado e a qualidade do produto adquirido, fazendo com ele confie no posto em que está abastecendo e criando uma fidelidade entre as partes; isso sem falar que ele poderá também com todas as informações que a nota fiscal eletrônica permite e que estarão disponíveis no site do governo federal.



Vale lembrar que o país é o quarto maior mercado do mundo com cerca de 40 mil postos de combustíveis e mais de 180 distribuidoras, isso sem falar que a ANP controla toda a vazão de produção dos poços de petróleo no mar, sendo a responsável em realizar a partilha correta para os estados, municípios e a União.

Por isso não vejo nenhum tipo de dificuldade da agência disponibilizar a relação dos postos no site dela própria, na Internet, fazendo com que os consumidores possam acessar as informações que poderão ser diárias, semanais, mensais e anuais, de modo que sejam plenas acerca do mercado nacional de combustíveis, facilitando assim a vida de toda a população e principalmente dos milhares de profissionais que atuam no setor de transporte profissional ou autônomo de passageiros do pais.



Júlio Lopes é deputado federal (PP-RJ)