Alexandre Bianchini, presidente da Águas do Rio

Publicado 01/05/2022

Estamos completando seis meses de operação no estado do Rio de janeiro. Por uma daquelas boas coincidências, justamente no mesmo final de semana em que celebramos o Dia da Baixada Fluminense. Ou seja, o momento perfeito para falarmos um pouco sobre o que já fizemos pelas nove cidades da região que estão em nossa área de concessão. Municípios, por sinal, com problemas históricos de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Não por acaso, a população da Baixada está entre nossas prioridades.



Chegamos para resolver. Entregar dignidade para os moradores dessas cidades e dos outros milhões de fluminenses que atendemos. Mas é impossível resolver uma questão estrutural do dia para a noite. Planejamos grandes obras, sem deixar de fazer as pequenas intervenções, que beneficiam até mil famílias, por exemplo, trazendo um grande impacto na qualidade de vida destas pessoas. Em Mesquita, por exemplo, realizamos 1.126 metros de extensão de rede pata beneficiar 536 moradores.



Em Belford Roxo, realizamos estudos e vimos que a troca de uma bomba poderia beneficiar 65 mil pessoas. Já fizemos a obra. E realizamos ação semelhante em Nova Iguaçu, no Cabuçu Alto. Resultado: 40 mil impactados pela melhoria. Em Nilópolis, intervenção no bombeamento, com a troca de equipamentos, foi ainda mais abrangente, atingindo 75 mil pessoas.



Também realizamos interligações de sistemas em Duque de Caxias e melhoramos a vida de 280 mil moradores. Em Japeri, encontramos registros que estavam enterrados, sob asfalto, há 14 anos. Desenterramos, demos uma solução ao problema e ampliamos o abastecimento para 13 mil pessoas.



Temos lojas físicas em todas as cidades onde atuamos e já realizamos mais de 47 mil atendimentos presenciais na Baixada, fora os outros canais de atendimento, como whatsapp, agência virtual e aplicativo. Na semana passada, inauguramos a unidade de Mesquita, com um novo conceito, que inclui melhorias visuais e de conforto, além da disponibilidade de autoatendimento para agilizar os serviços. Outras 38 lojas passarão por esta modernização.



E para nos ajudar a levar estas melhorias para a população, contratamos 730 moradores da região, valorizando a mão de obra local e estimulando o desenvolvimento econômico das cidades. Eles são responsáveis, por exemplo, pelos serviços solicitados pelos 1.491 líderes regionais que têm canal direto com a empresa.



Ainda estamos longe do futuro que queremos construir na Baixada Fluminense, do nível de excelência de serviço que o cidadão merece. Mas neste início de trabalho já estamos conseguindo melhorar a vida de muita gente. E esta é a razão da nossa existência.





* Alexandre Bianchini, presidente da Águas do Rio