Chef Dann Mattos é embaixador do turismo do Rio de Janeiro - Divulgação

Chef Dann Mattos é embaixador do turismo do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 27/06/2022 06:00

O Rio de Janeiro é um dos principais destinos de turismo no Brasil. Cerca de um terço de turistas do exterior opta pela capital fluminense, de acordo com dados do Ministério do Turismo. Esse número também é expressivo se colocarmos o turismo local: são aproximadamente 100 milhões de brasileiros que visitam as terras cariocas, em uma Economia que movimenta mais de US$ 18 bilhões. Mas o potencial é muito maior se ampliarmos as possibilidades a todo o estado e, principalmente, refletirmos sobre o desenvolvimento do setor a partir da sua cadeia produtiva.



Mais do que uma atividade econômica, o turismo representa a “vida de muita gente”, uma rede que abrange milhares de pessoas. Quando falamos em turismo, falamos apenas dos que consomem (turistas), mas por trás desse setor estão pequenos empreendedores, pessoas que fazem disso a sua vida e que são cruciais à nossa Economia e ao lazer. É importante percebermos e falarmos da cadeia produtiva e o poder agregador que ela traz. O turismo é democrático, pessoas de diferentes classes sociais participam do setor, desde um produtor de cocada até um grande hotel.



O turismo envolve os planos cultural, social e ambiental, e não apenas o econômico. Precisamos mostrar isso às pessoas. O pequeno produtor agropecuário que vende suas frutas nas feiras, o artesão que expõe suas obras nas lojinhas, e assim por diante.



Na minha cidade natal, Petrópolis, por exemplo, a principal atividade econômica deveria ser o turismo, pois somos uma referência mundial. E por ser o lugar onde moro, conheço cada um e sei o que o setor representa para a cidade. Precisamos de investimentos da gestão pública, principalmente nos distritos e nas cidades do interior, para pequenos empreendedores e produtores, e entender que o turismo não se faz apenas com turistas. O potencial é gigantesco!



O turismo movimenta a Economia, empreende, gera emprego, preserva a história e protege o meio ambiente. E proteção e crescimento precisam andar lado a lado.



Chef Dann Mattos é embaixador do Turismo do Rio de Janeiro