Publicado 05/07/2022 00:00

O início da atual gestão da AgeRio veio com um imperativo forte: queremos fazer algo diferente. Falava-se muito do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, com geração e manutenção de empregos, expansão da atividade econômica e inovação, principalmente em um momento em que a economia enfrentava uma crise sem precedentes, mas uma das principais ferramentas do Estado do Rio pouco era citada. O grande desafio foi lançado, precisávamos ter protagonismo para nos firmarmos como um dos pilares das políticas públicas para o desenvolvimento econômico dos 92 municípios fluminenses. A primeira pergunta veio: o que temos feito para propiciar um ambiente favorável aos negócios em todo o estado? Desde então, mesclamos programas de crédito subsidiados pelo Governo do Estado, com muito apoio do governador Cláudio Castro e linhas de crédito mais aderentes à realidade do empresário e empreendedor fluminense.



Conseguimos mostrar, com resultados, que a concessão de crédito de uma agência de fomento é um dos pilares do desenvolvimento econômico do ente federativo e cria um ciclo virtuoso de aumento de arrecadação que dá ao estado as condições financeiras necessárias para investir em saúde, segurança, educação, cultura e esporte para os seus habitantes. Em 2022, os programas instituídos pelo governador Cláudio Castro impulsionaram novamente a Agência para o protagonismo no apoio emergencial aos negócios situados em cidades que sofreram com fortes chuvas.



Um dos mais desafiadores foi o Reconstruir Petrópolis, lançado em fevereiro desse ano, que em poucos dias teve que ser estruturado para atender aos empreendedores que perderam tudo no maior desastre natural já registrado na cidade. Ao todo, foram concedidos R$ 207,1 milhões em recursos para 3.303 negócios petropolitanos. Além disso, o apoio aos empreendedores das cidades de Rio Claro, Aperibé, Laje do Muriaé e Miracema, também atingidas pelas chuvas, somaram pouco mais de R$ 7 milhões para cerca de 460 clientes. Antes da tragédia em Petrópolis, o Governo do Estado havia instituído o Programa Cidade Integrada, que, entre diversas medidas, previa crédito a juro zero para os negócios das comunidades do Jacarezinho e da Muzema. A AgeRio destinou cerca de R$ 18 milhões em financiamentos para 2.805 clientes.



Os impactos positivos também foram observados nos resultados operacionais da AgeRio. Até a primeira quinzena deste mês, registramos R$ 300 milhões em operações de crédito para 7.785 empreendedores. São R$ 300 milhões injetados no Estado do Rio que se multiplicam a partir da ampliação dos negócios, da contratação de pessoal e manutenção dos empregos. Com as empresas em funcionamento, a economia gira, o estado consegue obter retornos que são aplicados em saúde, segurança, educação e demais investimentos, como citado anteriormente.



Tais desafios vencidos no 1º semestre de 2022 impulsionam a AgeRio rumo à visão da agência de, até 2030, ser reconhecida como agente relevante na promoção do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, com o crescimento sustentável de suas operações e do seu patrimônio.

*André Vila Verde é presidente da AgeRio, Agência de Fomento do Estado do Rio