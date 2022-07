Benedita da Silva - Câmara dos Deputados

Publicado 02/07/2022

Rio - O processo de construção das chapas nacionais, das chapas majoritárias estaduais e da elaboração do programa comum de governo exige a superação das inúmeras divergências entre os partidos de esquerda.

Mas com os nossos partidos de esquerda e de centro-esquerda conscientes da gravíssima situação econômica e social do país, causada pelo governo Bolsonaro, fomos capazes de organizar uma ampla frente democrática e antifascista, que está levando o presidente de extrema-direita ao desespero eleitoral e a fazer ameaças diárias contra as próprias eleições.

Para a construção dessa ampla frente democrática em nosso estado nós do PT, em conjunto com as outras forças do campo progressista e a participação ativa do Presidente Lula, apoiamos o nome do companheiro Marcelo Freixo do PSB como nosso pré-candidato ao Governo e indicamos o nome do companheiro André Ceciliano como pré-candidato ao Senado.

Um acordo eleitoral absolutamente justo e equilibrado que possibilitou a união desses dois partidos nacionais numa forte chapa majoritária para derrotar o bolsonarismo no nosso Estado e do qual sou testemunha.

Cabe ao PSB nacional restabelecer o indispensável equilíbrio na chapa majoritária no estado do Rio de Janeiro, ou seja, um nome do PSB para o governo e o senado para o PT. Na hipótese de isso não acontecer o PT regional, de forma legítima, poderá tomar outra decisão. Mas não acredito que o PSB nacional prefira romper o acordo apostando suas fichas apenas na vaga do senado do Rio de Janeiro.

De nossa parte tudo faremos para manter o que foi acordado nacionalmente, pois é bastante conhecido o meu compromisso inabalável em defesa da unidade do campo popular e democrático no país.

Benedita da Silva é deputada federal (PT-RJ)