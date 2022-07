Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio - Divulgação

Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio Divulgação

Publicado 22/07/2022 00:00

Com quase 250 novas leis publicadas, a Câmara de Vereadores do Rio se manteve, pelo terceiro semestre seguido, como a mais produtiva entre as principais capitais do País, discutindo e aprovando projetos que buscam melhorar a vida da população carioca. Este é um número que coroa o trabalho conjunto dos 51 vereadores da cidade, que têm tido uma atuação exemplar em torno de um único objetivo, que é reerguer a cidade do Rio.



Mesmo com todas as diferenças ideológicas e partidárias - que vemos hoje em toda a sociedade - o parlamento municipal vem mostrando que é possível construir consensos e caminhos quando se coloca o bem comum como prioridade. Com a criação do Colégio de Líderes, com o diálogo, respeito e responsabilidade, os vereadores mostram que é possível trabalhar por todos por meio da boa política. Tivemos leis fundamentais para o cidadão, como as que combatem o roubo de fios e metais, o programa de enfrentamento ao feminicídio, além de normas sobre defesa do consumidor e direitos dos animais, entre tantas outras que não caberiam num artigo.



Mas o semestre não foi só de novas leis. A fiscalização também foi intensa. Enviamos mais de 550 requerimentos de informação fiscalizando o Executivo, e quase 4 mil indicações de melhorias e serviços a serem realizados. Tivemos 48 comissões, que realizaram um total de 301 reuniões e 55 audiências públicas, trazendo a sociedade, organizações, universidades, sindicatos e empresários para debater a nossa cidade na Câmara.



Estamos em plena discussão do Plano Diretor, uma das leis mais importantes da cidade, que vai determinar as regras para o desenvolvimento de cada bairro, cada rua, pelos próximos dez anos. É um debate que muitas vezes pode parecer complicado, mas é por meio dele que vamos definir onde serão feitas novas construções, onde o transporte precisa melhorar, o saneamento, tudo o que impacta diariamente na vida da população.



Por isso, além de toda a produtividade, votações e debates, os vereadores estão nas ruas, e a Câmara começou uma agenda de audiências públicas sobre o Plano Diretor por toda a cidade. Já passamos por bairros como Irajá, Del Castilho, Tijuca, Flamengo, Engenho de Dentro, Bonsucesso, e vamos seguir essa agenda a partir de agosto. Lançamos também no portal da Câmara uma enquete em que o cidadão pode enviar sugestões sobre o seu bairro. Essa participação, presencial ou virtual, é fundamental para que possamos construir a melhor lei possível para orientar o crescimento da nossa cidade na próxima década.



O legislativo vem trabalhando para cumprir seu papel como instância mais democrática do Poder Público, na construção do Rio que queremos. Por isso, reforçamos o convite a todos os cariocas para se integrarem ainda mais nos debates que teremos no segundo semestre. É a grande oportunidade que temos para opinar sobre o que queremos, precisamos e sonhamos para a nossa cidade ser ainda mais maravilhosa, e a Câmara está aberta, nas ruas e nas redes, para a participação de cada carioca.

*Carlo Caiado é presidente da Câmara dos Vereadores do Rio (sem partido)