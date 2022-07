Publicado 19/07/2022 00:00

Em 2010, a Câmara Municipal do Rio aprovou uma das mais importantes leis da nossa cidade – a lei do turno único, que implantou o ensino de turno integral de sete horas nas escolas da rede pública no município do Rio de Janeiro. Através desta lei, a prefeitura criou o programa Escolas do Amanhã, implantando o ensino em tempo integral na rede municipal de ensino. Podemos dizer que a lei foi revolucionária na cidade onde milhares de crianças tiveram a oportunidade de permanecer mais tempo na escola com aulas de reforço, atividades esportivas e culturais, lazer e refeições. O resultado? A educação municipal deu um grande salto na qualidade.

Mas a verdade é que precisamos avançar e ver 100% dos nossos estudantes cariocas no ensino de turno único. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, a rede municipal de educação possui 641.305 alunos e 35,19% (225.675) estão inseridos no horário integral. Acredito muito na educação como caminho para transformar a nossa sociedade. Só há expectativa de futuro quando a educação é a prioridade. Está provado que nos países onde houve opção pela educação de turno integral, registrou-se um salto de desenvolvimento, formando pessoas altamente qualificadas para o enfrentamento da vida e longe da criminalidade. De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, alunos formados em escolas de tempo integral têm mais chance de entrar no ensino superior e melhores salários.

Não tenho dúvidas de que devemos persistir no avanço da educação e a chave é a ampliação do ensino em tempo integral. Precisamos enfrentar os desafios e trilhar o caminho rumo ao desenvolvimento, que somente a educação poderá proporcionar às nossas crianças que devem ser acolhidas com um ensino público de qualidade e melhores oportunidades. A concepção de educação de turno único é o Estado investindo na formação integral do ser humano. Ganham as crianças, ganha a sociedade ao formar cidadãos preparados, propiciando as mesmas condições intelectuais e base de formação educacional entre todos e a escolha de ter um futuro muito melhor.



*Jorge Felippe (União) é vereador do município do Rio de Janeiro