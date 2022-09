Alessandro Carvalho de Miranda é CEO do grupo Aspen - divulgação

Publicado 01/09/2022 05:00

Há mais de 1.200 anos antes de Cristo, importantes dicas de liderança e de gestão empresarial foram reveladas ao profeta Moisés; um dos mais destacados ícones das narrativas bíblicas. Ensinamentos que permearam séculos e que até hoje reverberam, pois trazem à luz a importância de decisões que são próprias de um Líder.



Naqueles tempos, o mensageiro das boas novas que chegaram a Moisés, foi o seu sogro - um homem chamado Jetro, que o visitou em um acampamento no deserto (detalhes em Êxodo 18). Na verdade, Jetro apresentou ao líder religioso, um modelo de gestão com conceitos de liderança e soluções sistêmicas.

Moisés, o profeta que guiava cerca de um milhão de israelitas em busca da Terra Prometida, passava dias inteiros em audiências, mediando conflitos e orientando pessoas que se aglomeravam em torno de sua tenda.



Observando aquela rotina desgastante, Jetro sugeriu ao genro que escolhesse em sua comunidade, pessoas dignas e competentes para ajudá-lo na árdua tarefa diária de atender à multidão. Os seus auxiliares diretos deveriam estar alinhados com os estatutos de Deus e com as leis divinas (entenda-se visão, missão, crenças).



E deveriam atender ao povo com justiça (valores). A partir da criteriosa seleção, Moisés criaria então uma estrutura organizada para atender às multidões com celeridade e resoluções. E Jetro ditou a forma para o genro: nomear juízes a serem posicionados em variados níveis de triagem, atendendo a diferentes quantidades de pessoas.



Que os juízes filtrem os problemas, resolvam as questões menores e triviais entre si, e que levem ao profeta somente os casos de muita importância, ou mais complexos. Concluiu Jetro: assim, o fardo será menor e será mais fácil o teu cargo, se repartires a tarefa com outros. Obviamente que, nesta passagem bíblica, as falas são noutros termos, com interpretações várias.



Mas à luz dos conceitos atuais de administração, o que Jetro apresentou ao Líder Moisés, foram importantes preceitos de Liderança e de Gestão. São várias as lições que podemos tirar desta notável história bíblica.

Confiando, delegando responsabilidades e descentralizando decisões, supera-se os desafios com mais leveza. Se sozinho, não se chega muito longe, os líderes, especialistas, aliados, parceiros e facilitadores são bem-vindos. Vale destacar também a sabedoria do profeta Moisés em ouvir com “ouvidos de ouvir”.



Foi o que fez com Jetro. Ouviu o sogro sem interpelações, ponderou e decidiu. Atitude própria de líder visionário.

Alessandro Carvalho de Miranda é CEO do grupo Aspen