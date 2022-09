Leonardo Chucrute é Gestor em Educação, CEO do Zerohum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos - Divulgação

Publicado 13/09/2022 05:00

Entender o que significa e a diferença entre lucro e faturamento é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Por conta disso, muitos acabam gastando mais do que deveriam, por acharem que tem muito mais caixa do que realmente tem.



Por exemplo, a receita é a soma dos valores que uma organização arrecada. Esses valores vêm da venda de produtos, prestação de serviços, aplicações financeiras, licenciamento de marcas ou patentes, entre outras atividades. A receita é todo o crédito que a organização arrecada em determinado período.



O faturamento é a quantidade de crédito que entrou no seu empreendimento em um período. Logo, são todas as vendas que a empresa faz. Trata-se de um importante indicador de produtividade e crescimento. Normalmente, os valores que entram para essa conta são aqueles que, no Brasil, devem ser registrados em notas ou recibos fiscais.



Lucro é o que sobra ao diminuir todos os custos e despesas de venda. São os valores que ficaram disponíveis no caixa da empresa após você pagar todas as contas, inclusive os impostos.



Analise sempre o seu faturamento, quanto você gastou de investimento e qual foi o seu lucro no final. Assim, você consegue diminuir gastos desnecessários, aumentar os investimentos que são necessários e lucrar mais do que no mês anterior.



Ter controle sobre o fluxo de caixa é essencial para você ficar ciente de todo dinheiro e ajuda a tomar decisões mais certeiras, ser mais estratégico na parte financeira da empresa. Com isso, você terá mais sucesso na vida financeira e nos planejamentos da sua empresa. Lembre-se: Receita é Ego, lucro é realidade e caixa é autonomia!



Leonardo Chucrute é gestor em Educação, CEO do Zerohum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.