Yedda Gaspar, presidente da FaaperjReginaldo Pimenta

Publicado 03/10/2022 06:00

Muitos companheiros, de várias associações filiadas à Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj) me perguntam sobre o que esperar do novo Congresso Nacional, que sairá das urnas. Respondo, sempre, que depende de alguns fatores. Então, vamos a eles.

Primeiro: temos que saber escolher os deputados federais certos. Já sabemos que a grande maioria que está lá não se importa com aposentados ou pensionistas. Vimos muito pouco esforço para debater as nossas demandas.



Segundo: temos que ficar atentos a escolha do novo presidente da Câmara do Deputados, a partir daí, pressionarmos muito, principalmente por meio da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap) para que os projetos de interesse da nossa classe sejam colocados em pauta. O PL 4434/2008, por exemplo, que recupera o nosso poder de compra, permanece nas gavetas de vários presidentes daquela Casa durante anos.



Terceiro: vamos tentar aumentar a visibilidade de nossas manifestações, como o evento que promovemos todos os anos na Igreja dos Capuchinhos, ou o encontro nacional na Basílica de Aparecida, organizado pela Cobap. Com o povo e imprensa ao nosso lado, fica menos difícil sensibilizar os deputados e senadores.



Quarto: Não vamos nos iludir em esperar qualquer benefício do presidente eleito, seja ele qual for. O Poder Executivo sempre alegará falta de recursos para aumentar gastos com a Previdência, embora sobre para outras coisas menos importantes, como o Fundo Eleitoral ou o orçamento secreto. Vamos, mesmo, concentrar nossos esforços para sensibilizar o Congresso.



Por último, a escolha de cada um de nós para deputado federal. Um pouco de pesquisa – só um pouco – já dá para saber se aquele parlamentar em quem pensamos votar estará do nosso lado ou não.

Yedda Gaspar é presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro.