Visita à Estação de Tratamento de Esgoto de TaritubaDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 07/06/2021 11:49

A nova estação de tratamento de esgoto de Tarituba trouxe mais qualidade de vida para os moradores e turistas. Com a nova rede de esgoto não há mais nenhuma justificativa para o lançamento de resíduos nas ruas ou na praia. Saúde e turismo, um grande avanço para a comunidade.

O prefeito Luciano Vidal visitou a comunidade de Tarituba para implementar o sistema de esgoto sanitário nessa comunidade que tanto reivindicou por essa melhoria. Segundo o Prefeito foi implantado esse sistema aqui para benefício da saúde pública e também a melhoria para os moradores, turistas e visitantes desta comunidade.

Uma unidade como essa tem a capacidade de fazer o tratamento para 1500 pessoas, em Tarituba “temos hoje 60% das casas e dos comércios ligados a rede e pedimos aos moradores que procurem o departamento de água e esgoto para que as ligações possam ser feitas, não é possível e nem admissível mais que tenhamos qualquer tipo de vazamento de esgoto nas ruas, na praia, nos córregos, é um trabalho muito grande, foi uma promessa que nós fizemos aqui de campanha, com compromisso desse governo de fazer todo sistema de tratamento e saneamento de nossa cidade, vamos levar também esse modelo de eficiência para as demais comunidades de Paraty e teremos no futuro próximo 100% da nossa cidade saneada, essa aqui já é a quarta estação de tratamento de esgoto, e a próxima será a de Trindade” afirmou o prefeito.

Depoimento de Joaquim Meira, Pescador de Tarituba - Melhorou o turismo pra gente, a praia agora esta beleza, não tem mais aquele esgoto correndo.

Era uma coisa que prejudicava muito o comércio e a saúde da gente, hoje nós estamos com a praia limpa, o esgoto está resolvido e principalmente pela saúde, saber que esta pisando na areia, na agua sabendo que esta tudo limpinho.