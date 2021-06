Finda a agenda de Brasília - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 19/06/2021 20:07

Concluímos hoje uma semana de várias articulações e reuniões de trabalho em Brasília, buscando recursos para a Infraestrutura, a Saúde, o Meio Ambiente e a Educação. Foram agendas muito produtivas nos Ministérios do Turismo, Minas e Energia e Educação e no Congresso Nacional. Nosso agradecimento especial aos parlamentares que estão nos apoiando na busca dessas verbas e parcerias, que são fundamentais para fazer com o que a nossa Paraty, agora Patrimônio Mundial pela sua Cultura e Biodiversidade, possa avançar cada vez mais.