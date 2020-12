Encontro foi realizado no último sábado (5) Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 22:41

No último final de semana, a problemática do abastecimento de água em Paty do Alferes foi pauta da reunião do prefeito Juninho Bernardes (PSC) com Edes Fernandes, presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE).

O deputado estadual e ex-prefeito de Paty, Eurico Júnior (PSC) acompanhou o filho no encontro, que também contou com a presença de Marco Aurélio Porto, diretor da CEDAE no interior do estado. "Cobramos uma resolução do problema hídrico de Paty", ressaltou o prefeito reeleito sobre a reunião.