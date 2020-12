Mutirão terminou com cerca de 800 mudas plantadas Divulgação

Por O Dia

A prefeitura de Paty do Alferes segue com a agenda de reflorestamento. Ao longo da última semana, o mutirão “Floresta em pé é o que a gente quer” plantou cerca de 800 mudas nas áreas do Horto Municipal e do Centro Municipal de Resíduos.

Coordenado pelo supervisor do Horto Vitor Nunes, o mutirão contou com participação de servidores da Secretaria de Meio Ambiente do município e voluntários de instituições como AgroFloreSer, Alma Lavada e Plantando Árvores. Boa parte das mudas plantadas foi doação da CEDAE, por meio do programa "Replantando Vida".