Por O Dia

Publicado 13/12/2020 11:49 | Atualizado 13/12/2020 11:52

O carioca Iazaldir Feitosa venceu a FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador. O ultramaratonista percorreu as 100 milhas entre Barra Mansa e Petrópolis em 14 horas e 45 minutos. Aos 46 anos, Iazaldir já saiu virotirosa de competições como a Tutan Ultra Trail 100K, realizada em 2019, e o Revezamento Beat The Sun Mont-Blanc 160K (Franca/Itália/Suíça), de 2015."Percurso muito bonito, prova muito bem desenhada", comentou o vencedor da categoria masculina.

Conforme acompanhou o jornal O Dia, o desafio Caminho do Imperador aconteceu em quatro rodadas. O trajeto tinha cidades como Vassouras e Paty do Alferes. Iazaldir e a vencedora da categoria feminina, ainda indefinida, receberão cheque de R$ 700, terão gratuidade nas inscrições para a One Hundred® World Series Brasil 2021 e para a One Hundred® World Itália 2021, com direito a alojamento, despesas, acesso à área VIP e viagens, além de equipamento oficial One Hundred®.