Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:50

Conforme informou O Dia, o prefeito de Miguel Pereira realizou transmissão ao vivo na noite de ontem (15) em que comentou seu estado de saúde e anunciou as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 na cidade. André Português informou as novidades para contenção do avanço do coronavirus de acordo com as normas do Decreto 5.847, válido desde ontem.