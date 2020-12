Paty do Alferes fica distante cerca de 120km da capital do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 18:04

Assim como nos anos anteriores, a prefeitura de Paty do Alferes, interior do Rio, decorou várias partes do município para o Natal. As praças George Jacob Abdue, Centro Cultural, Biriba, Monte Alegre, Arcozelo, Granja e Avelar já foram iluminadas.



O prefeito reeleito agradeceu aos envolvidos no projeto e na execução da decoração natalina. “Quero agradecer e parabenizar toda a equipe da prefeitura, que tem feito nossa cidade ficar ainda mais bonita neste final de ano. O espírito natalino é importante para alcançarmos novos tempos de paz, saúde e amor", disse Juninho Bernardes (PSC).