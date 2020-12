Paty do Alferes fica no interior do Rio e tem cerca de 25 mil habitantes Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 10:51

O prefeito reeleito de Paty do Alferes comunicou a assinatura de um termo de cooperação com o Instituto Butantan, de São Paulo, para compra de doses da CoronaVac. "O ideal é seguirmos o plano nacional de imunização, mas também estamos preparando nossa rede de saúde para atender os patienses com mais rapidez e menos riscos", disse Juninho Bernardes.

Segundo o prefeito, a compra inicial será de 10 mil doses destinadas aos idosos, pessoas do grupo de risco e profissionais da linha de frente. "No entanto, estamos nos preparando para cuidar de todos os patienses com muita dedicação e responsabilidade. Em breve, vamos divulgar nosso plano municipal de vacinação", disse Juninho. A CoronaVac é um imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac e administrado, no Brasil, pela instituição paulista de pesquisa.