Feira Agroecológica já é uma tradição de Paty, interior do Rio

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 13:25 | Atualizado 22/12/2020 13:38

Tradicionalmente realizada aos sábados, a Feira Agroecológica de Paty e Avelar foi adiantada para quinta-feira (24 de dezembro). O secretário de agricultura de Paty do Alferes, José Renato Rosa de Oliveira, explicou que a mudança tem "o objetivo de garantir produtos de qualidade e fresquinhos para as ceias dos patienses”.

Pela mesma razão, a feira da próxima semana também será realizada na quinta (31), para ofertar tanto aos servidores quanto ao público em geral produtos frescos para a ceia de réveillon. “A feira já virou tradição em Paty e Avelar, e o público ama consumir produtos direto da agricultura familiar de nosso município", destacou o secretário. A feira será realizada entre 8h e 13h nas duas ocasiões, com respeito aos protocolos necessários neste período de pandemia da Covid-19.

Conforme já informou O Dia, Paty do Alferes ficou conhecida pela ampla produção de tomate que ainda movimenta a economia local. Além das tradicionais lavouras, o cultivo protegido ganhou espaço nos últimos anos com as estufas. Segundo dados da EMATER, o município possui 488 agricultores - 105 deles produzem tomate. Como a colheita do fruto acontece praticamente o ano inteiro, a manutenção de empregos é significativa. De acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), há 2.539 pessoas empregadas no setor, que movimentou mais de 19 milhões de reais em 2019. Sozinha, uma das empresas de tomate cereja da cidade é responsável por 25% de toda a produção da espécie no Brasil. O turismo local também é beneficiado pela expansão da produção sustentável.