Formado em medicina, com especialização em psiquiatria, Aldir Blanc dedicou mais de 50 anos de sua vida à cultura nacional Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 14:37

A Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico de Paty do Alferes divulgou o resultado do edital da Lei Aldir Blanc no município, localizado no interior do Rio. A lei foi criada com objetivo de auxiliar espaços culturais e fazedores de cultura cujas atividades foram interrompidas em virtude da pandemia de Covid-19.

Em Paty, 54 dos 56 projetos apresentados foram aprovados (2 para espaços e 52 para fomento de ações culturais). No total, R$ 209.026,55 serão investidos. "Além de apoiar os fazedores de cultura do município, esta vai ser uma oportunidade para a produção de um vasto material cultural patiense, que será divulgado à população de forma on-line", informou o setor de comunicação da administração municipal. Os projetos aprovados podem ser acompanhados pelo site da prefeitura de Paty.

Publicidade

A deputada federal Benedita da Silva (PT) foi a autora do PL 1075.2020, lei de emergência cultural batizada com o nome do compositor e escritor Aldir Blanc (1946-2020), que morreu em decorrência da Covid-19 em maio. O projeto, que destina cerca de R$3 milhões ao setor cultural, foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional.