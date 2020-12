Paty tem cerca de 25 mil habitantes e fica no interior do estado Arquivo

Por O Dia

Paty do Alferes, interior do Rio, não tem programação oficial para o réveillon, segundo informa a prefeitura. Conforme informou O Dia, decreto em vigor proíbe a realização de eventos de qualquer natureza em bares, restaurantes, ranchos, sítios, fazendas e locais similares.

O documento autoriza, no entanto, funcionamento de bares, restaurantes e similares entre 7h e 22h, com ocupação de 50% da capacidade de lotação. Após o horário estabelecido, os estabelecimentos podem oferecer atendimento em domicílio e/ou com retirada no local, sempre mantendo os protocolos de saúde, regras de higienização e distanciamento social.