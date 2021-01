Por O Dia

Publicado 06/01/2021

A prefeitura de Paty do Alferes, interior do Rio, homologou o resultado final do concurso municipal realizado em outubro de 2020. No total, foram mais de 11.000 inscritos para 105 cargos de diferentes níveis de escolaridade. “Foi um desafio realizar um concurso em plena pandemia, mas com o término da validade do concurso anterior, se não fizéssemos este não haveria como convocar concursados para as determinações da nossa administração pública", disse a secretária de Administração, Paula Rezende, que também explicou que os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade das secretarias e dentro do número de vagas existentes. No edital, publicado em Diário Oficial e também no site do Ibam (empresa responsável pelo processo de seleção), estão homologadas as vagas que não exigiam provas práticas e de aptidão física. Em razão da pandemia de covid-19, as avaliações práticas foram adiadas e ainda não possuem nova data marcada.