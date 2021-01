Juninho Bernardes foi reeleito com mais de 60% dos votos Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:39

Em cerimônia restrita ao público, realizada na Câmara Municipal e transmitida ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, o prefeito Juninho Bernardes, o vice Arlindo Dentista e os 11 vereadores eleitos tomaram posse no 1º dia do ano. Em seu discurso, o prefeito reeleito agradeceu a Deus pela oportunidade de permanecer no cargo e aos vereadores do último pleito pela parceria, além de ressaltar o desafio de fazer o 1º principalmente em razão da dívida herdada e da chegada da pandemia de covid-19. “Investimos em saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, agricultura, todos os setores. Nossa prioridade sempre vai ser saúde e educação; vamos fazer muito nestas áreas; e também já temos empresas para vir e gerar mais de 100 empregos e tantos outros projetos que caminham”, disse Juninho.

No evento, que contou com a participação do deputado estadual Eurico Júnior e da esposa Jeanne Bernardes, Juninho anunciou uma mudança no secretariado: a secretária de Fazenda Cristina Rocha pediu para deixar o cargo e foi substituída pelo técnico Cláudio Luiz da Silva Lima, funcionário de carreira do município. Após a cerimônia de posse, o presidente interino da sessão, vereador Juliano Melo, anunciou a nova mesa diretora da Câmara Municipal. Foram eleitos como presidente o vereador Rômulo Rosa, como vice-presidente Leinho e como 1º e 2º secretários, respectivamente, Heliomar do Gás e Juliano Melo. Os outros vereadores eleitos que tomaram posse são Denilson Ligeirinho, Dudu Mariotti, Edinho da Dengue, Julinho Juju, Macarrão, Sérgio Sabiá, Zaninho.