Secretaria de Educação fica na rua Capitão Zenóbio, nº 600. Interessados devem ir à unidade até o dia 14, entre 12h e 17h. Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:52 | Atualizado 08/01/2021 10:53

A prefeitura de Paty do Alferes, interior do Rio, vai disponibilizar transporte aos alunos do município que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020). Até a próxima quinta (14), os interessados devem ir até à secretaria de Educação munidos do comprovante de inscrição e da carteira de identidade. “O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo apoiaram esta iniciativa, uma vez que este é um exame importante para o futuro dos nossos jovens", disse o secretário David de Mello Silva, que informou que o transporte será ofertado nos dois dias de provas (17 e 24 de janeiro).



Em razão da pandemia de covid-19, o Enem foi adiado de novembro de 2020 para o início deste ano. Em alguns casos específicos, como quando houver problemas estruturais no local da prova ou quando o inscrito for diagnosticado com covid-19, o exame será reaplicado nos dias 24 e 25 de fevereiro. Além das provas presenciais, um projeto piloto vai aplicar o exame em versão digital para 100 mil inscritos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Em todas as situações, o resultado do Enem está marcado para ser divulgado em 29 de março. Os inscritos no exame já podem acessar o cartão de confirmação por meio do site do INEP ou pelo aplicativo oficial do NEM.