Paty do Alferes tem em torno de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:31

Paty do Alferes, interior do estado, acumula 1.030 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 25 óbitos por covid-19. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura na manhã desta terça (12), há 62 pessoas em estágio ativo da doença no município; 56 em isolamento domiciliar e 6 internadas.