Vacinação inaugural acontecerá nesta parte do centro de Paty Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 12:47

Na expectativa para receber as primeiras 228 doses da coronavac na tarde de hoje (19), a prefeitura de Paty do Alferes revelou que a vacinação inaugural vai começar às 17h, no monumento dos 200 anos, em frente ao Centro Cultural localizado na Praça Manoel Congo. A primeira patiense a ser vacinada será Mislene Monsores, enfermeira do SAMU.



Segundo a prefeitura, 228 doses vão chegar ao município nesta terça. O primeiro lote será destinado a profissionais do Samu, do Centro de Triagem, da Vigilância Sanitária e de Farmácia, além de motoristas e alguns dos profissionais mais idosos da saúde local.