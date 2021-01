Secretária de Saúde de Paty acompanha processo de vacinação desde a chegada das doses Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 11:31

A primeira etapa da vacinação contra a covid-19 em Paty do Alferes está perto de ser concluída; das 228 doses da CoronaVac recebidas pelo município, 145 já foram aplicadas nos profissionais da linha de frente. A informação foi passada ao jornal O Dia pela secretária de Saúde de Paty, que comentou o processo de vacinação na cidade. "Até o início da semana que vem, as vacinas serão aplicadas no grupo prioritário da saúde. Muitos dos nossos profissionais ficaram emocionados ao receber a primeira dose depois de 10 meses intensos, marcados por muito trabalho e também medo da doença", pontuou Fabiana Cerqueira.



A secretária de Saúde de Paty, município localizado no sul do Rio, acredita que a vacinação vai ter uma boa aceitação popular. "Muitos já nos procuram querendo vacinar, e precisamos explicar que estamos aguardando mais doses e que seguimos o calendário determinado pelo Ministério da Saúde", contou Fabiana. "Nossa população, em sua maioria, vai querer estar imunizada. Juntos vamos vencer esta luta, mas sabemos que é um calendário longo, então, neste momento, é essencial todos continuarem se cuidando, com uso de máscara, álcool em gel e lavagem das mãos", lembrou a profissional.