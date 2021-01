Reunião aconteceu em Paty do Alferes Divulgação/PMPA

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:40

O secretário de ordem pública de Paty do Alferes, Denilson Monsores, recebeu o Comandante do 3º Batalhão

da Polícia Rodoviária de Seropédica, tenente Rômulo, para falar sobre a segurança no município. À pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, Monsores solicitou mais patrulhamento. "Nosso município é cortado por uma RJ, e é essencial termos o apoio da polícia rodoviária para garantir mais segurança aos nossos munícipes”, destacou o secretário.

A secretária de Turismo, Dayanna Marques; o secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico, Henrique Gonçalves; o gerente de Projetos, Luiz Borges; e o diretor de Turismo, Márcio Werneck; também participaram da reunião. “O turista que vem para Paty vem em busca do turismo rural, de um ar puro, sossego e é muito importante o apoio da polícia para continuarmos sendo esta cidade acolhedora e de bem-estar”, pontuou a secretária de Turismo. De acordo com a assessoria da prefeitura, o comandante do batalhão se comprometeu a reforçar o patrulhamento na cidade e fazer mais operações no município.