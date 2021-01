Paty possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 14:01

Boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (27) pela prefeitura de Paty do Alferes revela que o município, localizado no sul do estado, registrou mais um óbito por covid-19. No total, 28 pessoas já morreram em decorrência da doença e 1.110 foram contaminadas pelo novo coronavírus em Paty.

Ainda segundo os mais recentes dados, Paty continua com 32 pessoas em estágio ativo de covid-19. Desses pacientes, 3 estão internados e 28 em isolamento domiciliar.