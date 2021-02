Novo lote chegou de helicóptero e foi recebido pela coordenadora de imunização de Paty Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:36

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu 285 novas doses da CoronaVac nesta quarta-feira (03). Com este novo lote, 235 pessoas receberão a segunda dose, enquanto outras 60 serão vacinadas pela primeira vez. A coordenadora de imunização da saúde de Paty do Alferes explicou o andamento da campanha no município. “Nós vacinamos nossos profissionais de saúde, os idosos do SASE, os pacientes da Residência terapêutica, estamos realizando a vacinação domiciliar nos idosos acima de 90 anos e também contemplando os profissionais da linha de frente da rede privada", detalhou Kally Tashima, que também explicou que a faixa etária de vacinação será ampliada à medida que novos lotes chegarem.



A secretária de saúde de Paty comentou o processo de vacinação e voltou a pedir conscientização de todos. “O Governo Federal é que determina quantas doses cada município recebe. Nosso prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo têm dado todo o apoio para nossa equipe de saúde, mas estamos só no início da vacinação. Assim, é importante que todos continuem se cuidando, cumprindo os protocolos de distanciamento, higienização das mãos e evitando aglomerações. Juntos nós vamos vencer esta luta”, disse Fabiana Cerqueira. Para informações sobre a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou um número de WhatSapp: (24) 98165-0328.