Deputado foi recebido no Hospital Nelson Salles Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:49 | Atualizado 11/02/2021 20:51

Nesta quinta-feira (11), autoridades de Engenheiro Paulo de Frontin e a equipe do hospital Nelson Salles agradeceram ao deputado estadual Eurico Júnior pela chegada de 8 respiradores (5 fixos e 3 móveis), entregues esta semana pelo Ministério da Saúde. "Fiz o pedido de dezenas de respiradores para os municípios do interior do Rio de Janeiro ao deputado federal Felício Laterço, que imediatamente solicitou os equipamentos. É muito bom, como deputado estadual, poder ajudar a população em um momento crítico como esse de pandemia", disse Eurico.

Além dos profissionais do hospital, estiveram presentes no ato o prefeito do município, Maneko Artemenko, o presidente da Câmara de vereadores, Júlio César Sereno, o secretário de Saúde, Dr. Rider Santiago, o vereador Ernesto Laré e o ex-deputado federal Marcelo Matos.



Conforme informou O Dia, Paty do Alferes, Nova Friburgo, Três Rios, Rio das Flores, Vassouras e Mendes também receberam equipamentos neste início de 2021. Areal, Paraíba do Sul e Paraty estão na lista das cidades que, em breve, receberão respiradores do Ministério da Saúde.