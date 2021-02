Obras de infraestrutura são realizadas em alguns bairros de Paty Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:48

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Obras, está realizando serviço de drenagem e saneamento básico em diferentes pontos do município, que fica no sul do Rio. Na última semana, segundo a assessoria da prefeitura, foram realizados serviços de construção de rede de esgoto na Rua Oswaldo Barcelos Dantas (Rua dos Paraíbas) e no Bairro da Mantiquira, e drenagem na subida de Palmares.



O secretário de obras comentou as obras de infraestrutura em Paty. “O prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista fizeram mais de 5000m de rede de saneamento no primeiro mandato. É um investimento importante para a saúde e para o desenvolvimento do município. Nosso diretor de Obras, Ricardo Lare, e sua equipe continuam trabalhando com frentes em diferentes bairros, para cada vez mais melhorar a vida dos patienses”, disse Alexandre Lisboa.