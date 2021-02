Operação Segurança Presente já possui 35 bases Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 13:08

A Operação Segurança Presente, modelo de policiamento que complementa a atuação da PM no estado do Rio e presta atendimento social, pode chegar a cidades do centro-sul fluminense do estado em breve. A solicitação de implantação do projeto em Paty do Alferes, Paracambi, Miguel Pereira e Vassouras foi feita pelo deputado Eurico Júnior ao secretário de Estado de Governo e responsável pela gestão da operação, Andre Lazaroni, segundo informa sua assessoria.

Iniciada em 2014, a Operação Segurança Presente já conta com 35 bases, a maioria delas em bairros da capital do Rio. Niterói, São Gonçalo e cidades da Baixada Fluminense também já são contempladas pelo projeto que despertou interesse de autoridades do interior. Em Vassouras, o pedido partiu de 5 vereadores; em Paty, foi feito pelo prefeito Juninho Bernardes, o vice Arlindo e vereadores; em Paracambi, partiu do vereador Alan Silva e do assessor de Relações Institucionais da Câmara de Vereadores, Rodrigo Damásio; e em Miguel Pereira, foi feito por diversas lideranças.



Além da Operação Segurança Presente, outros serviços para a segurança pública desses municípios foram levados ao governo pelo deputado. Para Paty, Eurico solicitou a instalação de uma Delegacia Legal, a construção da nova sede da PM e a implantação de um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária, já que o município é atravessado por três rodovias estaduais (RJ-117,123 e 125). “É preciso que os moradores e trabalhadores que trafegam pela via, que interliga a cidade com os municípios vizinhos e por onde a produção agrícola da região é escoada, tenham mais segurança e conforto”, disse Eurico.



O deputado também enviou ao governo do estado indicação para o retorno do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) e da viatura da PM para Andrade Costa, bairro distante cerca de 35km do centro de Vassouras e que faz divisa com Paty do Alferes e Paraíba do Sul.