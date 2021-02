Reunião aconteceu na sede da Funarte, no Rio Divulgalção

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 14:32

O secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico de Paty do Alferes, Henrique Gonçalves, foi recebido na sede da Funarte pelo presidente da fundação, Lamartine Holanda. Segundo a assessoria da prefeitura de Paty, a pauta da reunião foi a promoção de ação conjunta em busca de recursos para restauração do prédio da Aldeia de Arcozelo. Novas parcerias entre prefeitura e Funarte para fomentar a cultura e economia criativa no município também foram debatidas no encontro.



Lamartine destacou a relevância da Aldeia para a região do Vale do Café. “Esta é uma área muito rica em cultura, história e turismo. Quero junto com a prefeitura construir projetos para captação de recursos tanto do estado quanto da iniciativa privada para transformar este importante espaço. Este local traz um grande potencial turístico para a região", disse o presidente da Funarte. O secretário deu mais detalhes sobre o projeto. “Estamos imbuídos em mesclar apresentações artísticas e formação técnica de mão de obra para atuar na Economia Criativa. Pretendemos que a Aldeia seja um polo de desenvolvimento econômico para todo o Vale do Café, preparando profissionais para prestar serviço na malha hoteleira, nos restaurantes, nas casas noturnas, nos palcos, seja atuando como também montando cenários, produzindo peças e shows, iluminando, sonorizando, tocando, etc. Há um universo de possibilidades a serem exploradas e pretendemos aproveitar todas as oportunidades”, disse Gonçalves.



Publicidade

O diretor executivo da Funarte, Jefferson da Fonseca, e o ator Mário Gomes também participaram da reunião. “A restauração da Aldeia de Arcozelo e o impulsionamento da economia criativa é uma das políticas públicas promovidas pelo prefeito Juninho Bernardes e pelo vice Arlindo Dentista. Contar com o apoio político e de projetos de instituições como a Funarte são essenciais para ampliarmos as possibilidades de promovermos cada vez mais a cultura e a economia patiense. Ainda vem muita coisa boa na área cultural para nosso município”, destacou Gonçalves.