Novo projeto começou pelo bairro Palmares Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 07:33

A Prefeitura de Paty do Alferes, sul do estado, acaba de lançar o “Reflorestamento Permanente”, projeto da Secretaria de Meio Ambiente que propõe o plantio de 25 árvores de essência florestal por semana. “O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista têm uma gestão preocupada com o desenvolvimento sustentável. Já chegamos a 100.000m² de área reflorestada só em Palmares, e agora lançamos este projeto, uma iniciativa que visa tornar permanente a ação de reflorestamento", disse o responsável pela pasta, André Dantas, que completou: "Contamos, no futuro, com a participação popular também nesta frente, cujo regramento para participação encontra-se em fase final de elaboração. Serão várias possibilidades, como arborização urbana, plantio em topo de morro, proteção de nascentes, implantação de mata ciliar e recuperação de áreas degradadas”.

O diretor de Educação Ambiental ressaltou a importância dos projetos de sustentabilidade. “Juntos, todos nós somos mais fortes. Se todos nós fizermos nossa parte, em pouco tempo Paty vai estar bem reflorestada. Precisamos cuidar das nossas nascentes de água, porque a gente passa por uma crise hídrica muito grande. Este projeto vem para fortalecer nossas ações de fazer nossa cidade mais sustentável”, disse Rondinelli Curityba.