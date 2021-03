"As mulheres trabalhadoras têm dificuldade de conseguir folga para fazer um exame", diz coordenadora Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 12:59

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes estendeu os horários de atendimento de suas unidades de saúde para realização de exames de preventivo e mama, aos sábados. De acordo com a coordenadora de Atenção Básica, o objetivo desta ação é facilitar para as mulheres que trabalham durante toda a semana. “Nós sabemos que as mulheres trabalhadoras têm dificuldade de conseguir folga para fazer um exame. Com esta ação, vamos oportunizar às mulheres que trabalham fora fazer seu preventivo no sábado”, disse Janilsa Barros.



As mulheres que desejam atendimento, devem procurar a unidade de saúde mais próxima do

seu bairro para fazer o agendamento. Abaixo, veja a relação das datas de cada posto:

Avelar: 13/03

Pedras Ruivas: 13/03

Coqueiros: 13/03

Centro: 13/03 e 27/03

Horizonte: 20/03

Vista Alegre: 20/03

Arcozelo: 20/03

Granja Califórnia: 20/03

Bela Vista: 20/03

Palmares: 27/03

Poaia: 27/03

Maravilha: 27/03