Publicado 13/03/2021 16:39

A Prefeitura de Paty iniciou o uso de aplicativo na Feira Agroecológica para o benefício do Vale Feira, concedidos aos servidores públicos. Todo mês, servidores, aposentados e pensionistas recebem um Vale Feira no valor de R$50,00 para compras na feira de Paty e/ou Avelar. O uso do aplicativo visa facilitar a operação de compra e venda sem a necessidade de uso dos tickets impressos.



De acordo com o secretário de Agricultura, o uso do aplicativo traz segurança para feirantes e servidores. “Estamos muito contentes por termos conseguido iniciar a implementação do aplicativo Vale Feira. O uso da tecnologia vai trazer agilidade e economia, além de segurança. Com a implementação não vamos mais ter filas para pagar os tickets e nem demandar uma grande equipe para separação e contagem dos tickets. É mais seguro neste período de pandemia, uma vez que não vamos mais utilizar papel. Vamos ter um relatório semanal de compras e vendas por feirantes, facilitando a transparência e contagem das transações realizadas na feira”, explicou José Renato de Oliveira. A assessora da Secretaria de Fazenda, Cristina Rocha, destacou a desburocratização do Vale Feira: “Os tickets em papel envolvem muita burocracia para a contagem, distribuição e relatório final após a feira para pagamento aos agricultores. Com o aplicativo, o processo está passando a ser automatizado e com muito mais garantia e segurança para os órgãos de controle por se tratar de dinheiro público”.



No aplicativo Vale Feira Paty, os créditos para uso pelos servidores são disponibilizados diretamente nos celulares de cada um, no sábado pela manhã, antes do horário da feira. A cada compra o valor é atualizado, tanto nos celulares dos servidores quanto nos celulares dos feirantes. Os servidores que desejam iniciar o uso do aplicativo, devem procurar o setor de Recursos Humanos da prefeitura para fazer o cadastro de seus celulares e baixar o aplicativo.