Idosos são vacinados em suas casas Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:30

Após receber novo lote com 220 doses da CoronaVac, a prefeitura de Paty do Alferes inicia a vacinação de idosos acima de 79 anos. A coordenadora de imunização do município comentou essa nova etapa. “Na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família, os nossos agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com estes pacientes para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores podem entrar com nossa Central de Vacina, pelo WhatsApp (24) 98165-0328. Aos poucos, as vacinas estão chegando e nossa equipe está fazendo o máximo para imunizar os grupos prioritários, determinados pelo Ministério da Saúde”, disse Kally Tashima.



Tashima ainda salientou que as medidas de proteção devem ser mantidas também por aqueles que já tomaram as duas doses da vacina, porque mesmo que o sistema imunológico esteja apto para lidar com a contaminação, a pessoa vacinada pode pegar a doença e transmitir para outras pessoas que ainda não foram vacinadas. Até o momento, Paty recebeu 1.010 doses de vacinas contra a covid-19.